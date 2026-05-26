Trabajadores de restaurante encontraron a bebé: Todo lo que se sabe del robo de camioneta con una niña de 4 meses en su interior

26 may. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Terror y desesperación total es lo que debe haber sentido una madre a la que le robaron su camioneta, con su hija de apenas cuatro meses al interior.

Fue en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, donde ocurrió este hecho que fue calificado por la policía como un "robo con violencia". Si se toma en cuenta que junto con el vehículo se llevaron a la bebé, también se podría sumar el delito de receptación de menor.

Gracias a un cortacorriente, a una libreta y a los trabajadores de un restaurante, la historia tuvo un final feliz.

La cronología del robo a una madre

Todo comenzó en el sector Lago de Todos Los Santos, zona residencial que cuenta con mucho tránsito y varias cámaras de seguridad que captaron lo ocurrido.

Por el lugar se encontraban transitando en un automóvil al menos cuatro individuos, que aparentemente estaban realizando un tour delictual, y que se encontraron con la mujer y su hija que estaban saliendo de la casa de unos familiares que habían ido a visitar.

La bebé, de apenas cuatro meses, ya estaba instalada en la parte trasera de la camioneta, asegurada en su silla de seguridad, lista para dejar el lugar junto a su madre y su abuela. Fue en ese momento cuando el grupo de sujetos interceptó el vehículo.

Madre pidió sacar a su hija

Eran al menos cuatro individuos que intimidaron a la mujer con armas de fuego y la obligaron a bajar. Ella no opuso resistencia. Solo pidió unos segundos para sacar a su hija desde la parte posterior de la camioneta, pero no se lo permitieron. Los delincuentes escaparon a gran velocidad en dirección a avenida Camilo Henríquez, en el límite con La Florida.

Dentro del vehículo también se encontraba la abuela de la menor, suegra de la conductora, quien opuso resistencia y terminó golpeada en el suelo, por lo que debió ser trasladada a un centro asistencial.

El teniente Fernando Miño, de la prefectura Santiago Cordillera, señaló que “una familia, la madre y una menor fueron abordadas por cuatro sujetos, mientras se encontraban en el interior de su vehículo, quienes, armados, la intimidaron y la sacaron de su vehículo”. La autoridad agregó que “a su vez, la abuela de la menor opuso resistencia a este robo, siendo sustraído el vehículo con la menor en su interior”.

Los gritos de auxilio alertaron rápidamente a los vecinos del sector, quienes comenzaron a colaborar con la familia. Algunos asistieron a las personas lesionadas y otros decidieron recorrer calles cercanas en sus vehículos ante el temor de que la bebé fuera abandonada.

El hallazgo de la bebé

La angustia se extendió solo por algunos minutos. La camioneta avanzó cerca de 500 metros antes de quedar detenida por el sistema cortacorriente instalado en el vehículo.

Fue entonces cuando trabajadores de un restaurante ubicado en Camilo Henríquez con Lago de Todos Los Santos se percataron de la situación. Al revisar el interior, encontraron a la bebé y una libreta. En ella había un número telefónico que permitió contactar a la madre.

La menor no sufrió lesiones y pudo reencontrarse con su familia tras la recuperación de la camioneta.

Los vecinos del sector señalaron que el grupo habría intentado cometer otros robos en horas previas y que las características de los involucrados coincidirían con sujetos que intentaron abordar a otra residente de la comuna.

De acuerdo con el relato de las víctimas, los delincuentes portaban armas de fuego. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado del hallazgo de evidencia asociada a disparos en el lugar. La investigación continúa para dar con el paradero de los responsables.