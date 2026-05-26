Cerca de 30°C en la RM: Alejandro Sepúlveda afirma que vuelve el calor a Santiago y anticipa "carrusel" de temperaturas

26 may. 2026 - 08:27 hrs.

¿Se guardan los guantes? ¿dejo la parka en el clóset? ¿hay que volver a sacar los shorts? Con el carrusel de temperaturas que se registrarían esta semana, saber cómo vestirse puede ser difícil, sobre todo para quienes salen temprano de sus casas y tienen que enfrentar las temperaturas mínimas.

Luego del frío fin de semana que tuvo a los santiaguinos cubiertos de capas de ropa, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, anunció que el calor vuelve este martes y que incluso las temperaturas estarían cerca de los 30°C en algunos sectores de la Región Metropolitana (RM).

Pero sin apresurarse. El comunicador también advirtió que el tiempo cambiante seguirá durante estos días, por lo que no es momento de sacar los guantes de la mochila.

El pronóstico del tiempo de Alejandro Sepúlveda

"Se viene el calor", aseguró Sepúlveda, advirtiendo que pese a los 2°C de mínima en Santiago, los térmometros comenzarán "a subir rápidamente", ya que la máxima llegaría a 27°C en la capital este 26 de mayo.

"Fíjate que ya hay indicios del raco, de este viento cálido del este que baja por la cordillera de los Andes y que empieza a calentar el termómetro", sostuvo.

"Hoy se mira la tarde más cálida de la semana. Habrá sectores que van a llegar a 30°C, incluso lo van a rozar en la Región Metropolitana", agregó.

Cerca de 30°C en sectores de la RM

El periodista expuso que "San José de Maipo sentirá más calor", alcanzando los 29°C. Por su parte, Buin llegaría a los 28°C, pese a los 0°C que se registraron en las primeras horas del día.

"Melipilla tuvo -1°C, y va hacia 25°C", aseveró y agregó que en Colina se pronostican 28°C.

Pronóstico para el resto de la semana

Pese a este panorama con tintes primaverales, el otoño sigue acá, y Sepúlveda detalló que "la nubosidad de la vaguada costera en el litoral va a ingresar a los valles mañana (miércoles), y es probable que tengamos nieblas en la provincia de Melipilla, Talagante, Maipo, y pueden alcanzar sectores de Pudahuel, Maipú, San Bernardo, con nubosidad parcial".

Debido a este panorama, en Santiago se espera una máxima de 18°C este 27 de mayo. "Casi diez grados menos que la temperatura máxima de hoy".

"El jueves, con leve ascenso de un grado, se llega a los 19°C, y vuelve otra vez este carrusel", sostuvo.

Para el viernes se pronostican 23°C y el sábado, 25°C. "Y ojo, que el domingo de nuevo baja. Así que vamos a seguir con este sube y baja".

Pese a estos cambios en la máxima, la mínima se mantendrá fría de manera estables, ubicándose entre las 3°C y 5°C.

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