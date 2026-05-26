¿Cuánto frío hará en la mañana de este martes en Santiago?

26 may. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

La variabilidad climática del otoño se hace sentir con fuerza en la zona central del país durante este cierre de mes. Tras experimentar jornadas marcadas por una densa nubosidad, niebla matinal y registros térmicos sumamente bajos, los habitantes de la capital deberán enfrentar una jornada de contrastes extremos.

La estabilidad atmosférica post-frontal dará paso a cielos completamente despejados, lo que potenciará una oscilación térmica drástica entre las primeras horas del día y la tarde, obligando a los santiaguinos a salir de casa preparados para dos estaciones distintas en menos de doce horas.

¿Cuánto frío hará en la mañana de este martes 26 de mayo?

Para este martes 26 de mayo en Santiago, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un informe detallado que llama a la precaución debido al enfriamiento radiativo de la madrugada.

El reporte dice que la temperatura mínima se desplomará hasta los 2°C, un registro invernal que se sentirá con especial fuerza en los sectores periféricos y en las comunas rurales de la Región Metropolitana.

Esta condición obligará a tomar resguardos adicionales para evitar enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores, debido a las heladas matinales que marcarán el inicio de la rutina urbana.

Una tarde de calor inusual

A pesar del gélido amanecer, el panorama cambiará radicalmente de manera posterior. La influencia de una masa de aire cálido en altura y la completa ausencia de nubes permitirán que los termómetros asciendan velozmente a partir del mediodía, alcanzando una temperatura máxima estimada de 27°C en el centro de la capital.

Expertos recomiendan vestirse en capas para adaptarse con facilidad a este diferencial de 25 grados de amplitud térmica.

Asimismo, recuerdan mantener una hidratación constante durante la tarde y no descuidar la protección contra la radiación ultravioleta, que se mantendrá inusualmente alta para la época del año.

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