"Cuídate del frío extremo": Minsal entrega recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas

24 may. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

En gran parte de la zona sur y centro-sur del país se ha instalado con fuerza el frío, aunque todavía faltan varios días para que termine el otoño y comience el invierno.

De hecho, el sábado 23 de mayo en Santiago se registró la jornada más fría en 61 años, con una temperatura mínima de 3,8° y una máxima que apenas alcanzó los 7,1°.

Para este domingo, en tanto, se pronosticaron temperaturas que oscilarán entre los 3° y los 15° en esa zona.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsal) entregó, a través de sus redes sociales, una serie de recomendaciones para que la población se proteja de las bajas temperaturas.

Recomendaciones del Minsal

"Cuando la temperatura baja de 0°, aumenta el riesgo para la salud", advirtió el Minsal, junto con compartir las siguientes recomendaciones:

Abrígate bien : usa ropa gruesa, calzado cerrado —idealmente antideslizante— y protege manos, cuello y cabeza.

: usa ropa gruesa, calzado cerrado —idealmente antideslizante— y protege manos, cuello y cabeza. Prefiere bebidas calientes : ayudan a mantener la temperatura corporal.

: ayudan a mantener la temperatura corporal. Evita cambios bruscos de temperatura: mantente alerta al estado de veredas y aceras para prevenir caídas.

Asimismo, la autoridad sanitaria recomendó lavarse las manos con frecuencia —especialmente al llegar a casa o después de toser o estornudar—; acudir oportunamente a un centro de salud ante fiebre, dificultad para respirar o malestar persistente.

Recomendaciones para protegerse del frío en el hogar

El Minsal también indicó que al interior de los hogares es importante mantener una temperatura estable y ventilar brevemente las habitaciones para renovar el aire.

Además, enfatizó la importancia de cuidar a niños y personas mayores, revisando la temperatura de sus habitaciones, especialmente durante la noche y la madrugada.

Respecto al uso de estufas, se recomienda:

No utilizarlas por más de cuatro horas seguidas.

Nunca dormir con ellas encendidas.

Si es posible, preferir calefacción eléctrica para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.