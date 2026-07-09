Juramento a la Bandera: El origen de la ceremonia que se celebra cada 9 de julio

09 jul. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 9 de julio y como cada año, las Fuerzas Armadas de Chile llevan a cabo una de las ceremonias más importantes del calendario institucional. Miles de hombres y mujeres pertenecientes al Ejército, la Armada y la FACh participan simultáneamente en el tradicional Juramento a la Bandera a lo largo de todo Chile.

En esta ceremonia, los nuevos soldados se comprometen formalmente a defender al país y sus símbolos. Sin embargo, la elección de este día no es una coincidencia, sino que esconde una historia que marcó la memoria de Chile.

La tragedia y el heroísmo tras el Combate de La Concepción

Para entender por qué se hace hoy, hay que viajar a 1882, en plena Guerra del Pacífico. En esa fecha, un grupo de 77 soldados del Regimiento Chacabuco, liderados por el capitán Ignacio Carrera Pinto —el mismo que aparece en los billetes de mil pesos—, dio una de las peleas más recordadas de la historia en el pueblo peruano de La Concepción.

Según señala el Ejército de Chile, la historia es la siguiente: "El 9 de julio, alrededor de las dos y media de la tarde, unos 500 soldados peruanos descendieron desde los cerros, acompañados por cerca de 1.500 campesinos e indígenas armados con hondas y lanzas. La 4ta. Compañía, con apenas 77 hombres, comenzó la defensa, con escasas municiones, atrincherada en la plaza del pueblo. A medida que avanzaba el combate, quedó claro que la superioridad numérica enemiga sería difícil de contrarrestar".

Tras quedar atrapados en la pequeña iglesia local y casi sin balas, los soldados chilenos no se rindieron y siguieron peleando con sus bayonetas hasta el último minuto.

Lamentablemente, dentro de la iglesia solo dos quedaron con vida, pero fallecieron al salir del lugar. Antes de eso, “hicieron un último disparo y cargaron con bayonetas caladas gritando '¡Viva Chile!' contra la abrumadora fuerza enemiga", citan desde el Ejército.

Una jornada de conmemoración nacional

Aunque los primeros juramentos militares del país datan de la época de la Independencia con Bernardo O'Higgins en 1818, la unificación del rito demoró bastante. Fue recién en 1914 cuando el presidente Ramón Barros Luco firmó el decreto para que se hiciera siempre los 9 de julio.

Mucho después, en 1974, se sumó otro homenaje a la lista y se decretó que este mismo día se celebrara el Día de la Bandera. Por eso, hoy se juntan tres significados en una sola fecha: el recuerdo del Combate de La Concepción, el Día de la Bandera y la promesa de servicio de las Fuerzas Armadas.

¿Cuáles son las palabras que dicen los soldados al jurar?

En la actualidad, los uniformados se juntan en los patios de sus cuarteles bajo la orden del comandante de la unidad de levantar su mano derecha frente al estandarte patrio. En ese instante, repiten a voz alta las siguientes palabras:

"Yo, (grado, nombre) juro por Dios y por esta Bandera, servir fielmente a mi Patria, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario; cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi Patria".