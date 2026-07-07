Video muestra cómo un avión de la FACh reabastece en el aire a un moderno F-16 de Estados Unidos

07 jul. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

Con éxito se desarrolla en la Base Aérea Cerro Moreno de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en Antofagasta, uno de los mayores entrenamientos aéreos de la región: hablamos del Ejercicio Internacional Multidominio "Salitre 2026".

Actualmente, la zona norte es el centro de operaciones de las Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y Paraguay para que entrenen en el uso de sus capacidades de manera combinada.

En ese contexto, un avión KC-135 Stratotanker de la FACh realizó un abastecimiento en vuelo para un F-16 de Estados Unidos que viajó a nuestro país para participar en el ejercicio aéreo "Salitre 2026". El hecho quedó registrado en un espectacular video.

Fuerza Aérea de Chile

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"Maniobra de alta precisión"

"En su despliegue desde Panamá a Chile para participar en Salitre2026, los F-16 de la U.S. Air Force realizaron un reabastecimiento en vuelo con un KC-135 Stratotanker FACh", señaló la institución a través de redes sociales.

En la misma publicación, se explica que esta es "una maniobra de alta precisión que demuestra la interoperabilidad y preparación de ambas tripulaciones".

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Revisa el video de la FACh

En su despliegue desde Panamá a Chile para participar en #Salitre2026, los F-16 de la @usairforce realizaron un reabastecimiento en vuelo con un KC-135 Stratotanker #FACH, una maniobra de alta precisión que demuestra la interoperabilidad y preparación de ambas tripulaciones. pic.twitter.com/2IWippcDt4 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) July 7, 2026

Se transfirieron 18 mil libras de combustible

El piloto del KC-135 explicó que el reabastecedor despegó desde la Base Aérea Los Cóndores en Iquique para interceptar al F-16 sobre el espacio aéreo de Costa Rica.

En la operación, de ocho horas de vuelo, se realizaron cuatro contactos, transfiriendo un total de 18.000 libras de combustible, y el itinerario contempló cruzar en formación los espacios aéreos de Ecuador y Perú, para que el F-16 aterrizara en la Base Aérea Cerro Moreno en Antofagasta y el Stratotanker en Iquique.

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El Comandante de Aeronave destacó que "considerando sus orígenes y doctrina de empleo, los pilotos de KC-135 sentimos una gran satisfacción al cumplir con nuestra misión principal de asistir a las aeronaves que necesitan combustible en el aire, y así aumentar su carga de pago, autonomía y alcance".

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También señala que, "más aún, cuando esta misión se ejecuta en el marco de un Ejercicio Internacional como Salitre, donde se necesitan coordinaciones con Fuerzas Aéreas amigas, como fue este caso, donde cruzamos toda Sudamérica hasta Costa Rica para reunirnos con los receptores".

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