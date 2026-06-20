¿Cómo es el poderoso F-35 que estaría en la mira de la Fuerza Aérea de Chile?

20 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Un contrato millonario de la Armada de Estados Unidos volvió a poner en el centro de la atención al F-35 Lightning II, considerado el avión de combate más avanzado del mundo.

La Armada estadounidense adjudicó un contrato por 2.300 millones de dólares a Lockheed Martin para la fabricación de componentes destinados a 11 aeronaves que serán entregadas a un país cuyo nombre no fue revelado.

Tras este anuncio, surgieron especulaciones que apuntan a que Chile podría estar entre los posibles compradores, luego de la presencia del avión en la FIDAE 2026. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa sobre una eventual adquisición.

Aton

¿Qué características tiene el F-35?

De todas formas, bien vale conocer cómo es el F-35 Lightning II. Se trata de un avión de combate de quinta generación diseñado para cumplir múltiples funciones, como superioridad aérea, ataque terrestre, reconocimiento y guerra electrónica.

Una de sus principales características es su tecnología stealth o furtiva, que permite reducir significativamente su detección por radares enemigos, lo que le entrega una ventaja estratégica en escenarios de alta complejidad.

Además, la aeronave cuenta con avanzados sistemas de sensores, recopilación de información y comunicación en tiempo real, lo que le permite operar no solo como un avión de combate, sino también como un centro de información capaz de compartir datos con otras aeronaves, unidades terrestres y sistemas navales.

Aton

El F-35 cuenta con tres versiones:

F-35A: versión convencional utilizada por fuerzas aéreas.

F-35B: capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales.

F-35C: diseñada especialmente para operar desde portaaviones.

En cuanto a sus capacidades, este avión supersónico puede alcanzar una velocidad máxima cercana a los 1.900 kilómetros por hora y posee un alcance aproximado de 2.800 kilómetros.

Una aeronave utilizada por potencias militares

Actualmente, el F-35 es utilizado por países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Israel, Corea del Sur, Australia y distintas naciones europeas, convirtiéndose en una de las plataformas militares más importantes de la actualidad.

Imagen creada con IA usando foto de agencia Reuters

Su combinación de velocidad, tecnología furtiva, sensores avanzados y capacidad de intercambio de información lo ha transformado en un referente dentro de la aviación militar moderna.

De concretarse una eventual incorporación, la llegada de esta aeronave significaría un salto tecnológico importante para la Fuerza Aérea de Chile, lo que posicionaría al país dentro del reducido grupo de naciones que operan cazas de quinta generación, y el único de Sudamérica.