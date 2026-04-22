IA, Cúpula Dorada y drones: el Pentágono solicita 1,5 billones de dólares para modernizar sus sistemas de defensa

22 abr. 2026 - 15:05 hrs.

Al menos 1.5 billones de dólares sería la suma necesaria para modernizar el sistema de defensa y fortalecer la seguridad del Pentágono. El ente norteamericano tiene en sus proyecciones incluir una Cúpula Dorada, drones e inteligencia artificial.

La solicitud de este presupuesto de defensa del Departamento fue detallada a través de una rueda de prensa alusiva al año fiscal 2027 en Estados Unidos. Funcionarios explicaron que esta “inversión generacional” representaría un aumento de 42% respecto al período anterior.

La importancia de esta decisión estratégica radicaría en la producción de importantes sistemas de armas, refuerzo de las cadenas de suministros y apoyo a pequeñas y medianas empresas del rubro.

¿Qué dice el Pentágono respecto al nuevo presupuesto?

“Nos enfrentamos a uno de los entornos de amenazas más complejos y peligrosos en los 250 años de historia de nuestra nación. Nuestros adversarios están avanzando rápidamente en sus capacidades en todos los dominios de la guerra: aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio, mientras que años de subinversión han debilitado nuestra base industrial de defensa”, expresó Jules J. Hurst III, subsecretario de Guerra y director financiero.

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Según la propuesta detallada por Hurst, e impulsada por Donald Trump, cada área de las fuerzas armadas recibiría un aumento en su financiación.

“El presupuesto del Departamento del Ejército aumenta un 23,9%; el del Departamento de la Armada, un 24,3%; y el del Departamento de la Fuerza Aérea, un 33,6%; mientras que la financiación general del Departamento de Guerra aumenta un 22,6%”, detalló el funcionario.

¿Cuáles serían las prioridades del nuevo presupuesto?

Dentro de la categoría de prioridades presidenciales del nuevo presupuesto se incluirían inversiones en el sistema Golden Dome o Cúpula Dorada, que sirve como escudo defensivo multicapa destinado a salvaguardar el territorio estadounidense.

Asimismo, se priorizaría el dominio de los drones, la inteligencia artificial, infraestructura de datos y la base industrial de defensa.

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