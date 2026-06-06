7 túneles y 49 puentes: El gigantesco proyecto vial que pretende cambiar la movilidad en una importante zona de Sudamérica

06 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con una inversión de 7 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 1,8 billones de pesos chilenos, Colombia impulsa un ambicioso proyecto vial que contempla la construcción de 7 túneles y 49 puentes para reducir los tiempos de viaje entre Villeta y El Korán.

Se trata de una de las obras de infraestructura vial más importantes de los últimos años, que promete transformar la movilidad entre el centro y el occidente del país en una ruta estratégica que conecta Bogotá con importantes regiones del territorio colombiano.

La iniciativa, impulsada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), busca reducir la congestión vehicular en algunos de los tramos más transitados del país y mejorar el desplazamiento de conductores particulares, transporte público y carga pesada. Además, fortalecerá la conexión logística entre distintas regiones y favorecerá el desarrollo económico.

El proyecto contempla la construcción de los 18 kilómetros de doble calzada que aún faltan entre Villeta y Guaduas, además del mejoramiento de otros 5 kilómetros existentes y la rehabilitación de cerca de 58 kilómetros entre Guaduas y El Korán.

Un corredor fundamental para la economía

La obra no solo mejorará la conectividad regional, sino que también fortalecerá un corredor clave para el transporte terrestre entre Medellín y Bogotá. Asimismo, se complementará con rutas que conectan con los puertos del Caribe y desempeñará un papel fundamental para la economía del país al facilitar el transporte de mercancías y el abastecimiento nacional.

¿Cuándo estará lista la obra?

La construcción contempla un año de preconstrucción y cinco años de ejecución. Según las estimaciones, las principales obras deberían estar terminadas entre 2030 y 2031, período en el que comenzaría su funcionamiento.