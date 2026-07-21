Senapred actualiza balance del sistema frontal: Aumentan a 13 los fallecidos y a siete los desaparecidos

21 jul. 2026 - 22:53 hrs.

¿Qué pasó?

El balance de víctimas por el sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país volvió a actualizarse. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que la emergencia deja hasta ahora 13 personas fallecidas y siete desaparecidas, luego de que durante esta jornada se incorporaran tres nuevos casos de presunta desgracia en la comuna de San José de Maipo.

La autoridad explicó que las policías confirmaron dos nuevas víctimas fatales asociadas al evento meteorológico, elevando a 13 el total de fallecidos.

"Queremos iniciar este balance indicando que las policías han constatado otras dos personas fallecidas a raíz de este evento meteorológico y, a nombre de las autoridades y de Senapred, queremos hacer llegar nuestras condolencias a sus familiares y cercanos", señaló.

Siete personas permanecen desaparecidas

Respecto de las personas desaparecidas, Alicia Cebrián detalló que el número aumentó de cuatro a siete luego de que durante esta jornada se ingresaran las denuncias por presunta desgracia de tres personas desaparecidas en la comuna de San José de Maipo.

"Tenemos ya lo informado, 13 personas lamentablemente fallecidas, siete personas desaparecidas (...) a las personas desaparecidas reportadas en el informe de la mañana, que eran cuatro, se suman tres personas, pues hoy día fue ingresada la presunta desgracia por las tres personas desaparecidas en la comuna de San José de Maipo, totalizando entonces con ello siete personas desaparecidas", respondió.

Más tarde, al responder consultas de la prensa, la autoridad explicó que las tres personas fueron incorporadas al reporte debido a que recién este martes se presentó la denuncia por presunta desgracia, aclarando que aún no existe confirmación de que su desaparición esté directamente relacionada con el sistema frontal.

"Nosotros habíamos estado informando y aclarando lo delicado que es la información respecto a personas desaparecidas y, por supuesto, a personas fallecidas. Los reportes que nosotros entregamos son solo de cifras oficiales, vale decir, números confirmados por Carabineros y por la Policía de Investigaciones", recalcó.

Más de 2.200 damnificados y 63 mil personas aisladas

En cuanto al resto del balance, Senapred informó que la emergencia deja 2.281 personas damnificadas, principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío.

Además, se contabilizan 1.412 personas albergadas, de las cuales 644 se encuentran en la Región de Coquimbo, mientras que 63.005 personas permanecen aisladas, concentradas entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

Respecto a los daños materiales, el organismo reportó 81 viviendas destruidas, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 viviendas cuyo nivel de afectación continúa en evaluación.

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