Sistema frontal: Gobierno anuncia suspensión de clases y advierte por nuevo sistema frontal que llegará este jueves

21 jul. 2026 - 21:39 hrs.

El Gobierno entregó este martes un nuevo balance de la emergencia provocada por el intenso sistema frontal que afecta a distintas regiones del país, informando avances en la recuperación de la conectividad y los servicios básicos, pero advirtiendo que aún persisten riesgos.

Tras una nueva mesa técnica con distintos servicios y ministerios, el Ejecutivo señaló que el país comienza a transitar progresivamente hacia una etapa de rehabilitación, debido a la disminución de las precipitaciones.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que el levantamiento de algunas alarmas meteorológicas no significa que las lluvias hayan terminado.

Levantan alarma meteorológica, pero advierten por nuevas precipitaciones

El Gobierno informó el levantamiento de la alarma meteorológica en las regiones de Atacama y Coquimbo, debido a la disminución de las precipitaciones.

No obstante, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que esta medida no implica que las precipitaciones necesariamente hayan finalizado.

Además, advirtió que a partir de este jueves se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que afectaría desde la Región de Valparaíso hacia el sur del país. Por esta razón, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la coordinación de los equipos desplegados en las zonas afectadas.

Más de 2 mil efectivos militares desplegados

En el marco de la emergencia, más de 2 mil efectivos militares se encuentran desplegados en las zonas afectadas.

Las regiones y sectores más golpeados por el sistema frontal permanecen bajo Estado de Excepción, lo que permite reforzar las labores de emergencia, seguridad y apoyo a las comunidades damnificadas.

El Gobierno indicó que una de las principales prioridades continúa siendo recuperar la conectividad y restablecer los servicios básicos.

Suspensión de clases para este miércoles

Para este miércoles 22 de julio se determinó la suspensión total de clases en la Región de Coquimbo, la provincia de Huasco y la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama.

La medida también regirá en todo el territorio continental de la Región de Valparaíso. En la Región Metropolitana, en tanto, se suspendieron las clases en las comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo.

Respecto de la conectividad, el Gobierno informó avances en los trabajos realizados en la Ruta 5, lo que permitiría mejorar el tránsito desde Santiago hacia el norte de la Región de Coquimbo.

En los tramos afectados de Atacama se espera que durante este miércoles pueda restablecerse el tránsito para vehículos menores y personas.

Sin embargo, debido a la magnitud de los daños, el tránsito se mantendrá restringido en algunos sectores y se habilitarán desvíos.

Cerca de 139 mil clientes afectados por cortes de agua potable

Otro de los puntos críticos de la emergencia corresponde al suministro de agua potable. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, cerca de 139 mil clientes se han visto afectados por interrupciones o problemas en el suministro.

Por esta razón, se trabaja en la recuperación del servicio y en el refuerzo de los equipos de emergencia para restablecer el abastecimiento en el menor tiempo posible.

En materia de energía, el Gobierno anunció el inicio de procesos sancionatorios contra empresas distribuidoras que no hayan respondido adecuadamente ante la emergencia: “Entendemos que ante una emergencia la responsabilidad de quienes proveen el servicio tiene que estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo el ministro del Interior, bajo ese contexto, en la Región de Valparaíso ya se inició un proceso contra Chilquinta.

Además, el Ejecutivo señaló que se reforzarán los equipos de trabajo y los planes de contingencia para mejorar la respuesta ante eventuales nuevas afectaciones.

Las autoridades insistieron en que, pese a la disminución de las precipitaciones, la emergencia aún no ha terminado y llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada ante la llegada del nuevo sistema frontal previsto para este jueves.