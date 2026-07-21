"Están llegando tarde y mal": Colegio de Profesores pide no forzar una falsa normalidad en colegios tras temporales

21 jul. 2026 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

El impacto del sistema frontal que golpea a gran parte del país continúa generando tensiones en el sistema educativo. Frente a este escenario, el Colegio de Profesores, mediante su presidente Mario Aguilar, lanzó duras críticas hacia la gestión de las autoridades, acusando una tardanza en decidir la suspensión de clases y advirtiendo que muchos establecimientos no cuentan con la infraestructura mínima para funcionar.

Las situaciones más críticas y extremas por el sistema frontal se concentran en las regiones de Atacama y Coquimbo. Sin embargo, desde el gremio docente enfatizaron que el problema abarca a múltiples zonas del país, donde el mal tiempo sigue complicando la asistencia y la seguridad escolar.

Críticas a la gestión y lentitud en las decisiones

Uno de los puntos centrales de la molestia radica en lo que el Colegio de Profesores califica como una respuesta tardía frente a contingencias, como lo ocurrido durante las primeras horas de la jornada en la región de Valparaíso.

A juicio de la directiva docente, la decisión de suspender las actividades escolares se tomó con un retraso innecesario, considerando que la magnitud del temporal ya impedía el desarrollo normal de la jornada académica desde temprano en la mañana.

"El Gobierno está llegando tarde y está llegando mal a enfrentar esta catástrofe, al menos en el sistema escolar", recriminó la dirigencia del gremio.

"Excesiva centralización" y salas anegadas

En esa misma línea, Aguilar acusó un problema de "excesiva centralización" en el Palacio de La Moneda. Según expresó, la falta de rapidez se debe a que las determinaciones se concentran en oficinas alejadas de la realidad territorial, lo que impide dimensionar el estado crítico de las escuelas afectadas por el agua.

Desde los distintos establecimientos agrupados se reportan bajas asistencias, patios inundados y filtraciones directas de agua en las salas de clases. Ante este panorama, el gremio pidió a las autoridades no imponer una "normalidad artificial" que exponga innecesariamente a estudiantes, profesores y trabajadores de la educación.

Finalmente, la asociación gremial instó al Ministerio de Educación y al Ejecutivo a acelerar los protocolos de respuesta. Les pidió desplegarse en terreno y escuchar directamente las demandas de las comunidades escolares afectadas por la emergencia.