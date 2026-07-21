Balance por sistema frontal: Confirman 10 fallecidos, 4 desaparecidos y más de 104 mil personas aisladas

21 jul. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

En un balance presentado este martes por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, se confirmó un total de 10 personas fallecidas y 4 personas desaparecidas en lo que va del sistema frontal.

Según los datos entregados por Senapred, se contabilizan 16 personas lesionadas, 2.281 personas damnificadas y 1.031 personas trasladadas a albergues habilitados.

Además, la situación de aislamiento afecta a 104.271 personas, concentradas principalmente entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

Daños materiales y suspensión de clases

La afectación a las viviendas muestra la severidad del evento climático. Debido a esto, la autoridad detalló el catastro habitacional de la emergencia:

81 viviendas destruidas totalmente.

2.661 viviendas con daño mayor, no habitables de forma inmediata.

18.957 viviendas con daño menor.

1.771 inmuebles en proceso de evaluación.

Producto de las intensas lluvias de la madrugada y los problemas de conectividad, la autoridad decretó la suspensión total de clases este martes en la región de Valparaíso continental.

La medida afecta tanto a sectores costeros como del interior. Esta medida se suma a las suspensiones previamente coordinadas en comunas como Huasco, Coquimbo, Copiapó, San José de Maipo y Tiltil.

¿Qué ocurre con los servicios básicos?

En cuanto a los suministros esenciales, el Gobierno destacó avances en la reposición del servicio eléctrico. Por otro lado, en materia de agua potable, aunque Ovalle recuperó el flujo del suministro, el recurso se mantiene no apto para el consumo humano, por lo que se disponen 50 puntos de distribución alternativa.

En tanto, la conurbación La Serena-Coquimbo cuenta con 100 puntos de abastecimiento de agua por la persistente turbiedad en las zonas de captación.

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