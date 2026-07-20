Buscan a tres desaparecidos en el Cajón del Maipo: Gobierno dice que no hay antecedentes para vincular el caso al sistema frontal

20 jul. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene un amplio operativo para dar con el paradero de tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo, quienes fueron vistos por última vez durante la madrugada del jueves 16 de julio, horas antes de que el sistema frontal afectara con fuerza a la región Metropolitana.

Los desaparecidos fueron identificados como Martina Núñez, de 21 años; Magdalena Retamal, de 31; y Manuel, conocido como "El Chino".

Cámaras registraron su último recorrido

Según consigna Biobío, las imágenes, captadas cerca de la medianoche del 16 de julio, muestran el vehículo en el que se movilizaban los tres desaparecidos circulando por la comuna de San José de Maipo en dirección a San Gabriel, con un eventual destino hacia Baños Morales.

Hasta ahora, ese registro constituye el último antecedente conocido sobre sus movimientos antes de que dejaran de responder sus teléfonos celulares.

Gobierno descarta, por ahora, relación con el sistema frontal

Durante un balance de Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que existe una búsqueda activa encabezada por la PDI, aunque aclaró que el caso no ha sido incorporado entre las afectaciones provocadas por el sistema frontal.

"Tenemos el antecedente de que hay una búsqueda activada por parte de la PDI respecto de un grupo de personas en el sector del Cajón del Maipo (...) por ahora, con la información que tenemos, no hemos querido imputarla a las afectaciones directas del sistema frontal", afirmó.

"No sabemos con la información que hay, que dichas personas que están siendo buscadas, digan relación con un evento directamente relacionado con el sistema frontal", recalcó.

Familias reconstruyen el recorrido

De acuerdo con los antecedentes recopilados por los familiares, Martina y Magdalena salieron durante la noche del miércoles junto a Manuel, un conocido del grupo que residiría en San José de Maipo.

Tras perder el contacto con ellos, las familias comenzaron una búsqueda por distintos sectores del Cajón del Maipo, revisando cámaras de seguridad y entrevistando a posibles testigos para reconstruir el recorrido.

Incluso, se contactaron con el padre de Manuel, quien les confirmó que su hijo tampoco regresó a su domicilio desde aquella madrugada.