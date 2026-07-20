Suspenden clases en una comuna de la región de Valparaíso por sistema frontal
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La municipalidad de La Calera, en la región de Valparaíso, informó la suspensión de clases en algunos establecimientos de su comuna debido al sistema frontal que afecta a la zona centro.
Por medio de un comunicado, se anunció que la medida para dirigida a establecimientos públicos y jardines infantiles para este martes 21 y miércoles 22 de julio.
La decisión "apunta a resguardar el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y jóvenes", señalaron desde la municipalidad.
Finalmente, llamaron a estar atentos a las próximas informaciones oficiales, las que se darán a conocer por medios de sus redes sociales.
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