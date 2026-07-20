Suspenden clases en una comuna de la región de Valparaíso por sistema frontal

20 jul. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

La municipalidad de La Calera, en la región de Valparaíso, informó la suspensión de clases en algunos establecimientos de su comuna debido al sistema frontal que afecta a la zona centro.

Por medio de un comunicado, se anunció que la medida para dirigida a establecimientos públicos y jardines infantiles para este martes 21 y miércoles 22 de julio.

La decisión "apunta a resguardar el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y jóvenes", señalaron desde la municipalidad.

Finalmente, llamaron a estar atentos a las próximas informaciones oficiales, las que se darán a conocer por medios de sus redes sociales.

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