Lluvias arrastraron al mar desechos: Así quedó borde costero en la Serena tras el paso del sistema frontal

20 jul. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso oleaje que acompañó el sistema frontal cambió por completo el paisaje del borde costero de La Serena.

Registros captados en las cercanías de El Faro Monumental muestran una extensa franja de playa cubierta por cochayuyo, sedimentos y algunos desechos que quedaron sobre la arena.

Las imágenes también evidencian el avance del agua sobre el borde costero durante la emergencia. En algunos sectores, el mar alcanzó zonas habitualmente secas, dejando un escenario marcado por agua de aspecto turbio debido al arrastre de sedimentos.

Así quedó el borde costero tras el paso del temporal

Los registros muestran que gran parte de la playa quedó cubierta por abundante cochayuyo, ramas y algunos residuos que fueron arrastrados por el oleaje, un fenómeno que suele observarse luego de marejadas intensas.

Además del material acumulado, el agua alcanzó una porción importante de la playa y redujo la superficie de arena habitual.

Otro de los puntos donde se observaron efectos del avance del mar fue la parte posterior del monumento El Faro, donde la acumulación de agua en la intersección de Avenida Francisco de Aguirre con Avenida del Mar dejó parcialmente inundada la esquina, convirtiéndose en una de las postales que dejó el paso del sistema frontal en la zona.