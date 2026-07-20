Bebé de 25 días quedó atrapado en el techo de su casa: Así fueron dos complejos rescates por el temporal en La Serena

20 jul. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se dieron a conocer los casos de una familia que fue rescatada en el sector de El Hinojal en La Serena y el de una mujer que no pudo llegar a su tratamiento de diálisis por el sistema frontal que afecta con fuerza al norte chico del país.

Rescate de madre y su bebé

El primer caso ocurrió en el sector de El Hinojal, donde unos padres tuvieron que subir al techo de su casa con su bebé de 25 días debido a que un canal se desbordó y amenazó con inundar su hogar.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, conversó con el matinal "Mucho Gusto" y destacó que por fortuna ella y su equipo se pudieron contactar con las víctimas, prestándole ayuda a la distancia con recomendaciones mientras llegaba la asistencia al lugar.

"Por ahí pasa un canal, que es El Hinojal, (estaba) desbordado, y era un río más. Les dimos las instrucciones, ellos entendieron y los logramos calmar. Empezamos a darles contención hasta las 05:00 de la mañana, cuando bajó el caudal. Ellos bajan del techo y se quedaron en una pieza. Hoy día se les logra rescatar con helicóptero. Fue la única manera en la que se les pudo rescatar y están a resguardo", explicó la edil.

Sobre el estado de salud del lactante, la jefa comunal indicó que está recibiendo atención médica, mientras que los padres permanecen en un albergue.

Una mujer no llegó a su tratamiento de diálisis

En el matinal, también se expuso el caso de dos hermanos que estaban trasladanado a su madre al hospital para su tratamiento de diálisis. Sin embargo, el vehículo quedó enterrado en el barro.

Gabriela, hija de la mujer, conversó con el programa y confirmó que su madre "no pudo ser trasladada. Está en nuestra casa".

Ante esta emergencia, la alcaldesa Norambuena aclaró que "tenemos a disposición dos camiones tipo ambulancia que están a la ida de los rescates para poder llevar a las personas a los centros de diálisis".

"Las clínicas no están con todos los turnos habilitados. Necesitamos la ayuda de las clínicas y espacios privados, porque acá hay una emergencia", agregó.

Más adelante, Carabineros, por medio de un comunicado, confirmó que la afectada fue trasladada vía aérea para recibir la atención correspondiente.

"El rescate volvió a demostrar la capacidad de respuesta de la policía uniformada frente a escenarios de alta complejidad, donde las condiciones climáticas y el aislamiento de diversos sectores han hecho indispensable el apoyo aéreo para resguardar la vida de las personas", añadieron.

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