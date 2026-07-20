Hombre se refugió con 200 animales en La Serena: Su casa se inundó debido al temporal

20 jul. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes impactó la historia de Armando, un hombre que se refugió con 200 animales en un sitio eriazo de La Serena, región de Coquimbo, luego de que su vivienda se viera afectada por el temporal que azota al norte chico.

Debido a la entrada del agua a su hogar, decidió poner a salvo a sus cabras y perros, por lo que se trasladó a un terreno ubicado a pocos metros de la avenida Balmaceda.

El emotivo relato del hombre

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", Armando comentó que "anoche tuvimos que rescatarlas (a las cabras) e irnos a una casa para poder resguardarlas o las perdíamos todas. (Yo vengo) de cerca, nos inundamos completos. Está la embarrada con los corrales".

"Llegamos a una casa abajo para resguardarlas y llegamos aquí en la mañana", sostuvo el entrevistado, que aclaró que por ningún motivo ingresó a la fuerza al terreno.

"Aquí hay una pasada y pedimos permiso en el Tottus para que nos pudieran hacer este lado", aseguró, aprovechando de destacar que "la gente nos ha venido a cooperar con cosas para tomar desayuno y esto va a seguir".

Sobre el estado de su hogar, remarcó que "está todo mojado. El agua se metió para adentro... anoche fue lo más grande. Fue mucho. Por eso arranqué, para salvar a los animales o los perdemos".

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