Camión cayó por enorme socavón y quedó tendido en un río en Freirina: Vecinos rescataron al conductor y su copiloto

20 jul. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal no da tregua en la zona centro-norte del país, dejando socavones y vehículos volcados, tal como le sucedió a un camión tres cuartos en la comuna de Freirina, región de Atacama.

Las imágenes captadas por Meganoticias son sorprendentes: un camión cayó sobre la ribera de un río, luego que se produjera un socavón en el puente por donde se desplazaba.

Meganoticias

Conductor y copiloto fueron rescatados por vecinos

El hecho ocurrió en una ruta que une Freirina con Vallenar. Al momento de cruzar el puente, se rompió una parte del camino y el vehículo cedió, cayendo desde varios metros de altura.

El camión quedó prácticamente cubierto por el agua del río, cuyo caudal aumentó en las últimas horas por las intensas lluvias registradas en la zona.

Al interior iba el conductor y un copiloto, quienes, afortunadamente, fueron rescatados en buen estado de salud, solo con algunas lesiones leves.

"Nosotros escuchamos el ruido, nos acercamos y estaban las personas pidiendo ayuda, gritando sobre la camioneta", comentó Luz, una de las vecinas que alertó del accidente.

"No sé cómo salieron, porque la camioneta quedó inundada. Pero entre los vecinos, con cordeles, los sacamos", agregó.

Luz indicó que los trabajadores, quienes prestan servicio para el municipio, "están bien, fueron trasladados a un centro hospitalario".

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