Senapred actualiza balance por sistema frontal: 10 fallecidos y más de 104 mil personas aisladas

20 jul. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó la noche de este lunes un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro norte y centro sur del país, confirmando un aumento en la cantidad de víctimas fatales y personas afectadas por las intensas lluvias.

De acuerdo con el organismo, la emergencia deja hasta ahora 10 personas fallecidas, cuatro desaparecidas y 17 lesionadas entre las regiones de Atacama y La Araucanía. A ello se suma un complejo escenario de aislamiento producto de los daños en la infraestructura vial.

El reporte también da cuenta de un incremento en los daños materiales y en el número de damnificados, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación en las regiones afectadas, donde las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Más de 104 mil personas permanecen aisladas

Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a las 104.504 personas que permanecen aisladas, principalmente debido a cortes de caminos, daños en puentes y problemas de conectividad provocados por el sistema frontal.

En tanto, Senapred informó que 2.422 personas resultaron damnificadas por la emergencia y que 1.168 permanecen albergadas en recintos habilitados por las autoridades mientras continúan las labores de asistencia.

Casi 20 mil viviendas presentan daños

Respecto de la afectación habitacional, el balance oficial señala que 76 viviendas quedaron completamente destruidas producto del temporal.

Asimismo, 2.121 inmuebles presentan daño mayor y otras 16.948 viviendas registran daños menores. A esto se suman 888 viviendas que continúan siendo evaluadas para determinar el nivel de afectación y definir las medidas de apoyo para sus habitantes.

Senapred indicó que las cifras continúan en actualización a medida que avanzan las evaluaciones en terreno y se restablece el acceso a las localidades afectadas.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia en las distintas regiones impactadas por el sistema frontal, mientras persiste la preocupación por las personas desaparecidas y por las condiciones meteorológicas, ante el pronóstico de nuevas lluvias en parte de la zona afectada.

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