Senapred mantiene monitoreo por Alerta Roja en la región de Coquimbo: Advierte riesgo muy alto de aluviones y derrumbes

20 jul. 2026 - 02:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que a las 02:16 horas de este lunes 20 de julio mantiene un Monitoreo por Alerta Roja debido a los diversos eventos meteorológicos que afectan a la región de Coquimbo entre el domingo 19 y el martes 21 de julio.

Según detalló el organismo, las condiciones meteorológicas favorecen la ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas), con una probabilidad calificada como "muy alta" para toda la región.

"En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, que se encuentra vigente desde el 17 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten", informó el organismo.

Estos son los eventos meteorológicos que afectan a Coquimbo

Senapred detalló los fenómenos pronosticados para la región durante los próximos días:

Precipitaciones intensas : entre el 19 y el 20 de julio.

: entre el 19 y el 20 de julio. Precipitaciones moderadas a fuertes en el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos : durante el 20 de julio.

: durante el 20 de julio. Viento normal a moderado en el litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera : entre el 19 y el 21 de julio.

: entre el 19 y el 21 de julio. Nevadas normales a moderadas, con probabilidad de ventiscas en la cordillera : entre el 20 y el 21 de julio.

: entre el 20 y el 21 de julio. Probables tormentas eléctricas : entre el 19 y el 21 de julio.

: entre el 19 y el 21 de julio. Precipitaciones normales a moderadas en el litoral y la cordillera de la costa: entre el 20 y el 21 de julio.

Senapred mantiene la Alerta Roja Regional

El organismo reiteró que la Alerta Roja Regional por evento meteorológico se mantiene vigente desde el 17 de julio y continuará activa mientras las condiciones lo requieran.

"Con esta Alerta Roja, se mantendrán movilizados todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", concluyó Senapred.

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