"La situación es sumamente crítica": Gobernador de Coquimbo llamó a decretar zona de catástrofe y pidió presencia del Ejército

20 jul. 2026 - 01:05 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, encendió las alarmas durante una entrevista exclusiva con Meganoticias al describir como "sumamente crítica" la situación que enfrenta la región por el intenso sistema frontal que ha dejado quebradas activas, sectores inundados y a miles de familias afectadas.

Consultado por los sectores más afectados, el gobernador fue enfático en que la emergencia no se concentra en un solo punto, sino que golpea a toda la región.

¿Qué dijo el gobernador de la Región de Coquimbo?

"La verdad es que uno siente que la naturaleza se está ensañando con nosotros, porque está cayendo mucha agua, tenemos situaciones de mucho descontrol, de mucha preocupación", señaló la autoridad, quien reconoció estar "sumamente preocupado" por los acontecimientos.

"Toda la región está muy, muy, muy preocupada. Están ocurriendo cosas en todos lados", afirmó, mientras hacía un llamado urgente a que las Fuerzas Armadas se desplieguen en el territorio: "Necesitamos que las Fuerzas Armadas vengan para acá, el Ejército, que vengan todos a apoyarnos, porque de verdad que la situación es sumamente crítica".

El gobernador reveló además que habló por teléfono con el Presidente José Antonio Kast, a quien le solicitó decretar zona de catástrofe para la región. Según su relato, el mandatario le habría asegurado que los recursos económicos no son el problema. "Los recursos están, sí están, y él me lo dijo: gobernador, los recursos están y los estamos disponiendo para todos ustedes", contó la autoridad, apuntando que el verdadero nudo crítico está en la falta de coordinación de Senapred, organismo que —a su juicio— "no ha estado a la altura" de la emergencia.

En esa línea, Juliá fue crítico con la gestión del servicio de emergencias y del delegado presidencial, asegurando que alcaldes de distintas comunas le han dicho que no han recibido apoyo. "Hoy día estuve en la tarde con el alcalde de Ovalle y me dice: a mí no me ha llegado ni un solo recurso, nada de Senapred. Y eso lo repitió hoy día la alcaldesa de La Serena, el alcalde de Coquimbo, de todos lados", detalló, insistiendo en que la coordinación de la emergencia debe quedar en manos de un mando militar, específicamente del general Riva, a quien calificó como una persona con experiencia en este tipo de crisis.

Respecto a los daños materiales, el gobernador confirmó el colapso de la infraestructura sanitaria en varios sectores de La Serena, luego de que vecinos destaparan cámaras de aguas servidas para evitar que el agua de lluvia ingresara a sus viviendas. "Se desbordan y lo dijo la propia alcaldesa: literalmente la caca está ingresando a la casa de la gente", afirmó, calificando la situación como "un problema mayúsculo" que se suma a la emergencia principal. También lamentó los prolongados cortes de luz y de agua potable que afectan a la población, apuntando directamente a las empresas CGE y Aguas del Valle. "Tenemos personas que llevan más de 72 horas sin luz (...) y ojo, el corte de agua que se viene ahora no va a ser un día, no va a ser dos días, va a ser por lo menos una semana", advirtió.

Finalmente, el gobernador, quien también es meteorólogo, recordó que había anticipado la magnitud del temporal más de dos semanas antes, calificándolo como "el evento del siglo", pronóstico por el cual —según dijo— fue criticado en su momento. "Yo habría esperado que, por ejemplo, CGE, en vez de tener 20 brigadas de acción, hubiese tenido 80, que el Ejército hubiese estado antes acá, que el delegado presidencial hubiese dispuesto todas las medidas necesarias", sostuvo. Con todo, aclaró que la inundación de sectores como el entorno del Hospital de La Serena no se habría podido evitar por completo debido a factores de infraestructura, aunque remarcó que el nivel de despliegue y respuesta sí pudo haber sido distinto. "El tema es que sabíamos que iba a pasar, ese es el tema", cerró.

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