Videos muestran el hospital de La Serena inundado en medio del sistema frontal

19 jul. 2026 - 22:46 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país también provocó graves daños en el Hospital de La Serena, donde el ingreso de agua y el desprendimiento de parte del techo complicaron el funcionamiento del recinto asistencial.

En registros captados desde el interior del hospital, se observa cómo varios centímetros de agua cubren distintas áreas, mientras las lluvias continúan ingresando por accesos y pasillos.

En una de las imágenes más impactantes, se aprecia el desprendimiento de una sección del techo.

Debido a esto, se desplegó un hospital modular del Ejército para reforzar la atención de pacientes. Sin embargo, uno de los principales desafíos será determinar cuánto tiempo demorará en quedar operativo, considerando la necesidad de mantener la continuidad de las prestaciones de salud.

La situación mantiene la preocupación de las autoridades y equipos de emergencia, ya que el sistema frontal continuará dejando precipitaciones durante la noche.

A ello se suma que para este martes se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal, lo que podría agravar las condiciones en las zonas que ya presentan inundaciones y daños en su infraestructura.

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