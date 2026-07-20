Funcionaria de la PDI frustra robo a mujer en San Miguel: Fue atropellada y utilizó su arma de servicio
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo ocurrido este lunes en San Miguel. Todo comenzó luego de captar que una mujer estaba siendo intimidada por unos delincuentes.
Al intervenir, los asaltantes atropellaron a la oficial de la institución, momento en que ella reaccionó e hizo uso de su arma de servicio, logrando detener a cuatro de ellos.
¿Qué dijo la PDI?
Jorge Abate, Jefe Nacional de Delitos contra las Personas, explicó que el hecho ocurrió cuando la funcionaria de la PDI recién culminaba su turno.Ir a la siguiente nota
En un instante, fue alertada por los gritos de auxilio: "Los sujetos intentaron darse a la fuga, se identifica como oficial policial de la PDI, momento en que es atropellada por este móvil. Ella hace uso de su arma de fuego y logra la detención en este lugar".
Sobre el estado de salud de la oficial, Abate destacó que "fue trasladada a un centro asistencial más cercano. Luego será trasladada al Hospital de Carabineros y en primera instancia no tendría lesiones de mayor gravedad".
En cuanto a los delincuentes, agregó que "tres de ellos se encuentran lesionados y el cuarto se encuentra detenido".
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