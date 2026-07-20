Bombero queda herido tras intentar apagar incendio con bencina en servicentro en Los Ríos

20 jul. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente se registró en la jornada de este lunes en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. Un trabajador de una estación de servicio resultó con heridas tras un incendio, en el que intentó sofocar el fuego utilizando combustible.

Los hechos en la estación de servicio

El incidente tuvo lugar en una estación ubicada en las cercanías del cementerio municipal de Los Lagos. Según los antecedentes preliminares, el trabajador estaba en su hora de colación en el área de descanso del personal.

Por razones que están bajo investigación, se produjo un fallo en un horno microondas mientras el empleado preparaba sus alimentos, lo que dio inicio a las primeras llamas, informó Radio Bio-Bio.

En medio del la emergencia, el trabajador intentó sofocar el amago de incendio. Sin embargo, en lugar de usar agua o un extintor adecuado, habría arrojado bencina sobre el fuego, provocando una reacción violenta e instantánea del material inflamable.

Las diligencias

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Miguel Segovia, confirmó la dinámica del hecho y lamentó lo ocurrido: "En el momento de tratar de apagar una explosión que se hizo en el microondas, en vez de ocupar en este caso agua o uso extintor, ocupó justamente bencina", recalcó.

"Se desconoce el motivo de por qué hizo esta mala manipulación, me imagino que fueron circunstancias de un error común frente a un tipo de emergencia como el que pasó y lo lamentamos muchísimo", señaló.

El caso reviste particular conmoción en la comunidad local, ya que el afectado no solo se desempeñaba como bombero de la pistera, sino que además es voluntario del propio Cuerpo de Bomberos de la comuna.

Todo sobre Policial