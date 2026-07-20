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Rachas de 80 km/h y mínimas de -4°C: Emiten aviso por vientos y heladas en un total de tres regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por heladas y vientos "normales a moderados" en un total de tres regiones del país durante esta semana.

Aviso por vientos

De acuerdo al organismo, el evento se debe a un frente frío y se espera que se desarrolle entre la mañana y tarde del próximo jueves 23 de julio. 

En cuanto a las zonas afectadas, estas varían dependiendo de cada región. A continuación, el detalle: 

  • La Araucanía: Litoral, cordillera costa y valles
  • Los Ríos: Litoral, cordillera costa y valles
  • Los Lagos: Litoral, cordillera costa, Chiloé y litoral interior 
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En todas las zonas de La Araucanía se presentarán vientos de este 40 a 60 km/h, con rachas de 70 km/h.

Los mismos registros se esperan en el valle de Los Ríos, mientras que en el litoral y la cordillera costa las rachas serán de 80 km/h. 

En Chiloé, en la región de Los Lagos, las rachas serán de 70 km/h. En las demás zonas afectadas serán de 80 km/h. 

Aviso por heladas

Según Senapred, las heladas se deben a una alta presión fría y se espera que se desarrollen entre la madrugada y mañana del martes 21 de julio.

En cuanto a las zonas afectadas, estas corresponden al valle y litoral interior de la región de Los Lagos, en donde se estima que se registren entre -4°C y -2°C.

Aviso meteorológico

Senapred emite avisos cuando se pronostican "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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Desde la institución hacen un llamado a la población a mantenerse "informada si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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