Temblor en la zona central del país: Revisa la magnitud del sismo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La madrugada de este sábado, a las 00:28 horas, un temblor de magnitud 4.5 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al oeste de El Tabo, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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