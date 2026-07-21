Máximas de apenas 10°C: ¿Cuánto frío hará este miércoles en Santiago?

21 jul. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del sistema frontal registrado en la Región Metropolitana, la capital se verá expuesta a una mañana con muy bajas temperaturas este miércoles 22 de julio.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el avance de las horas no ayudará a atenuar el frío, ya que las máximas no superarán los 10°C en algunos sectores.

Máximas de apenas 10°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 4°C y 13°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 2°C y máxima de 10°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 5°C durante la mañana y 14°C en la tarde. Las mismas condiciones se anticipan en el sector poniente.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 4°C y 15°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 5°C de mínima y una máxima de 14°C.

La Dirección Meteorológica también pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 5°C y 14°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 4°C y 14°C.

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