Hasta -12°: Meteorología actualiza alerta por intensas heladas y aviso de vientos para cuatro regiones del sur

20 jul. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta por "heladas moderadas a intensas" para zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén, las que responden a la condición sinóptica de "alta presión fría".

La medida estará vigente desde la madrugada del martes 21 de julio hasta la mañana del miércoles 22 de julio. En concreto, estas son las zonas afectadas y las temperaturas que registrarán.

Región de Los Lagos

Patagonia subandina: -9/-7 (martes 21).

Región de Aysén

Patagonia subandina norte: -12/-8 (martes 21) y -12/-8 (miércoles 22).

DMC actualiza aviso de vientos para 4 regiones

Por otro lado, la DMC actualizó un aviso de vientos "normales a moderados "para sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, el que estará vigente desde la mañana del jueves 23 de julio hasta la tarde de la misma jornada.

En concreto, el detalle es el siguiente:

Región de La Araucanía

Litoral: 40-60 km/h con rachas de 70 (jueves 23).

Cordillera Costa: 40-60 km/h con rachas de 70 (jueves 23).

Valle: 40-60 km/h con rachas de 70 (jueves 23).

Región de Los Ríos

Litoral: 40-60 km/h con rachas de 80 (jueves 23).

Cordillera Costa: 40-60 km/h con rachas de 80 (jueves 23).

Valle: 40-60 km/h con rachas de 70 (jueves 23).

Región de Los Lagos

Litoral: 40-60 km/h con rachas de 80 (jueves 23)

Cordillera Costa: 40-60 km/h con rachas de 80 (jueves 23).

Chiloé: 40-60 km/h con rachas de 70 (jueves 23).

Litoral Interior: 40-60 km/h con rachas de 80 (jueves 23).

Región de Aysén

Insular Norte: 40-60 km/h con rachas de 80 (jueves 23).

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