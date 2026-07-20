Había desaparecido tras ir a ayudar: Identifican a una de las víctimas fatales de los desbordes en Coquimbo

20 jul. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Madelen Soto, de 33 años, fue identificada como una de las víctimas fatales que dejó el desborde de quebradas en el sector de Cruz de Caña, en la comuna de Coquimbo.

De acuerdo con información publicada por Diario El Día, la mujer había acudido al lugar para ayudar en medio de la emergencia provocada por el intenso sistema frontal.

Su desaparición había sido ampliamente difundida durante la madrugada de este lunes, luego de que el vehículo en el que se desplazaba volcara y fuera arrastrado por la fuerza del agua que descendía por una de las quebradas del sector.

Su búsqueda movilizó a familiares y equipos de emergencia

Según informó el citado medio, familiares y cercanos iniciaron una intensa campaña para dar con el paradero de Madelen, compartiendo su fotografía y antecedentes a través de redes sociales, mientras los equipos de emergencia desplegaban labores de búsqueda en la zona.

Sin embargo, durante la tarde de este lunes se confirmó un trágico desenlace: La joven fue identificada entre las víctimas fatales que dejó la emergencia en Cruz de Caña.

Emergencia deja al menos seis fallecidos

El desborde de quebradas registrado en la localidad de Cruz de Caña ha dejado, hasta el momento, al menos seis personas fallecidas, además de desaparecidos y severos daños provocados por el intenso frente de mal tiempo que afectó a la región de Coquimbo.

Los cuerpos recuperados durante el operativo están siendo trasladados al Servicio Médico Legal para su identificación formal y la posterior entrega a sus familiares, mientras continúan las labores de búsqueda de otras personas cuyo paradero aún es desconocido.