Medida excepcional en Ovalle: Aguas del Valle reactiva el suministro, pero solo para uso sanitario

20 jul. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

Ovalle amaneció este lunes bajo alerta rojo producto del sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo. En este contexto, Aguas del Valle informó que las intensas precipitaciones provocaron el desborde del río Limarí y una extrema turbiedad en sus aguas, lo que imposibilitó la producción normal de agua potable en la comuna, manteniéndola con más de 24 horas sin suministro.

Frente a este escenario, la sanitaria activó una medida excepcional en su red, coordinada con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y otras autoridades, con el objetivo de mantener condiciones básicas de higiene en los hogares mientras persista la emergencia.

El agua de la red no es apta para consumo humano

La sanitaria informó que comenzará a reactivar el servicio. En concreto, el agua contará con cloración para resguardar condiciones sanitarias mínimas y mantendrá una tonalidad café producto de los altos niveles de turbiedad.

Por esta razón, la empresa fue enfática en señalar que no debe utilizarse para beber, preparar alimentos ni para ninguna actividad de consumo humano, y que su uso está restringido exclusivamente a labores como la descarga de baños, el aseo y la limpieza.

El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, explicó que "estamos enfrentando una situación inédita y extraordinaria. Las condiciones que presenta actualmente el río Limarí hacen imposible producir agua potable en forma normal. Frente a esta emergencia, y en coordinación con la autoridad, hemos implementado una medida excepcional para entregar agua destinada exclusivamente a usos sanitarios a través de nuestra red, permitiendo mantener condiciones básicas de higiene y saneamiento mientras continúan las labores para restablecer el servicio habitual".

50 estanques con agua potable para las familias

Para garantizar el acceso a agua apta para el consumo, la sanitaria mantendrá operativos 50 estanques estacionarios instalados en distintos puntos de Ovalle, los que serán abastecidos con agua 100% potable para beber y preparar alimentos mientras dure la situación excepcional.

Al respecto, Nazer agregó que "es muy importante que la comunidad comprenda que esta agua que en estos días llegue por las tuberías, no debe utilizarse para beber, preparar alimentos ni para ninguna actividad de consumo humano. Su uso está destinado únicamente a labores sanitarias, como descarga de baños, aseo y limpieza. Para consumo humano mantendremos desplegados 50 estanques estacionarios en distintos sectores de Ovalle, donde las familias podrán acceder a agua 100% potable de manera segura mientras trabajamos para recuperar la producción normal de agua potable".

Los equipos de Aguas del Valle continúan desplegados en terreno, monitoreando permanentemente la evolución de las condiciones climáticas y operacionales.

La empresa informará la evolución de la situación a través de sus canales oficiales. En caso de emergencia, la comunidad puede contactarse al fono de servicio 600 400 4444 o al WhatsApp +569 99000325.

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