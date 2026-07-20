"Esto no se detiene": Nuevo sistema frontal ingresará a la zona centro norte del país en las próximas horas

20 jul. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió a las próximas lluvias que se registrarán en la zona centro norte del país.

El experto indicó que el punto crítico actualmente lo tienen las regiones de Coquimbo y el sur de la región de Atacama, en donde los montos de precipitaciones, en algunos sectores, se acercan a los 300 milímetros.

A modo de comparativa, el agua caída solo este fin de semana en ambas regiones equivale a la lluvia total de Santiago en un año. "Es una zona donde precipita muchos menos, estamos hablando de tres años de precipitación concentrada en un fin de semana", señaló.

Se vienen más sistemas frontales

Alejandro Sepúlveda comenzó señalando que, el cuarto sistema frontal, que provocó la activación quebradas, desborde de ríos y cortes de caminos, se está "amainando". Sin embargo, viene un quinto y sexto sistema frontal. "Esto no se detiene", declaró.

El experto llamó a la calma a los habitantes de la zona centro norte, precisando que el quinto sistema llegará a esas regiones, pero después habrá una pausa. "Los otros sistemas frontales irán desplazándose hacia el sur", explicó.

¿Por qué los sistemas frontales se están ingresando por el Norte Chico?

De acuerdo al periodista, se debe a una "gran alta presión de bloqueo" que se ubicó en la zona sur, la misma que está dejando frío extremo de -15°C en sectores de Aysén y -7°C en Punta Arenas.

"Esa alta presión obligó a los sistemas frontales, que vienen viajando desde el océano, a desviar su camino y alcanzar el Norte Chico. Entonces, con esta zona bloqueada (en el sur), los sistemas frontales están entrando por aquí (el Norte Chico) y de ahí se están desplazando hacia la zona centro del país", explicó.

El comunicador agregó que esta alta presión "se va hacia Argentina y el jueves llega otro sistema frontal al sur del país, en donde está más habituada la lluvia, no en el norte".

Según su pronóstico, las precipitaciones, incluso, podrían seguir "casi hasta fines de julio".

¿Cuándo llegará el próximo sistema frontal a la zona centro norte?

El siguiente sistema frontal llegará a la zona centro norte la noche de este lunes y podría dejar tormentas eléctricas, la probabilidad de granizos y vientos cuyas rachas pueden rondar los 60 kilómetros por hora.

El fenómeno se intensificará la madrugada del martes y empezará a declinar durante la tarde. "A partir del miércoles tiene una pausa, tienen una tranquilidad, no vuelven las lluvias a ese sector del país, por lo menos unos 4 o 5 días", declaró Sepúlveda.

Todo sobre Sistema frontal