Desafío Levantemos Chile lanza campaña para ir en ayuda de los damnificados: Así puedes donar a las familias afectadas

20 jul. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias, inundaciones y fuertes vientos que han golpeado a gran parte del país dejaron a miles de familias con viviendas dañadas, pérdidas de enseres y sectores destruidos.

Por ello, la ONG Desafío Levantemos Chile activó la campaña "Hoy la emergencia es el sistema frontal", iniciativa que busca ir en apoyo directo de las zonas más golpeadas.

¿En qué consiste la campaña?

Se busca recolectar aportes monetarios de personas y empresas para llegar con asistencia inmediata a las comunidades afectadas, focalizando sus esfuerzos iniciales en las regiones de Coquimbo y Atacama, donde el impacto del temporal ha sido más severo.

Actualmente, los equipos de la organización ya se encuentran desplegados en la macrozona norte, aunque también en el centro y sur, para evaluar los requerimientos más urgentes junto a las autoridades locales para comenzar la entrega de suministros.

Para garantizar una respuesta rápida y eficiente, la fundación diseñó un plan de asistencia por etapas:

Kits de limpieza y escombros, incluyendo palas, carretillas, botas, hidrolavadoras y desinfectantes. Kits de alimentos y abrigo, además de frazadas y carpas. Kits de higiene, incluyendo artículos de aseo personal, elementos de protección femenina y botiquines básicos de salud. Tarjetas de reconstrucción asistida: Montos asignados según el nivel de daño de la vivienda para la compra guiada de materiales de construcción.

El presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, comentó que: "Para seguir llegando a cada zona golpeada por este sistema frontal, hoy requerimos del apoyo de todos: invitamos a las personas y al sector privado a sumarse y realizar sus aportes".

¿Cómo ayudar y aportar dinero a la campaña?

Para canalizar los aportes de manera segura y directa, se puede donar a Desafío Levantemos Chile a través del sitio web oficial, en la página www.desafiolevantemoschile.cl.

También se puede realizar una transferencia bancaria con los siguientes datos:

Nombre: Desafío Levantemos Chile

Desafío Levantemos Chile RUT: 65.943.320-6

65.943.320-6 Banco de Chile

Cuenta Corriente: 98027-07

98027-07 Correo electrónico: info@desafiochile.cl

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