Hallan restos humanos en Coquimbo: Socavón provocado por las lluvias los dejó al descubierto

20 jul. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena investigan el hallazgo de restos óseos humanos de antigua data que quedaron expuestos luego de un socavón generado por las intensas lluvias registradas en la región de Coquimbo.

El procedimiento se desarrolló en el sector El Culebrón, en la comuna de Coquimbo, hasta donde concurrieron los oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI) por instrucción del Ministerio Público, con el objetivo de realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso.

Restos corresponderían a osamentas humanas de antigua data

De acuerdo con la información entregada por la PDI, las osamentas corresponden preliminarmente a restos humanos de antigua data y no serían de carácter arqueológico. En el sitio del suceso, los detectives realizaron la fijación de las evidencias antes de proceder con su levantamiento.

El comisario Cristian Ara, de la Brigada de Homicidios de La Serena, entregó detalles del procedimiento y explicó que el hallazgo se produjo producto del sistema frontal que afecta a la zona.

"El día de hoy, a solicitud de la Fiscalía Macrozona Norte, funcionarios de esta unidad concurrieron al sector de El Culebrón, en Coquimbo, puesto que hoy en horas de la tarde, a raíz del frente de mal tiempo, se encontraron diversas osamentas", señaló.

Al análisis de estas, corresponden a osamentas humanas de data antigua, especialmente un cráneo, huesos largos, huesos cortos e irregulares, los que fueron derivados al Servicio Médico Legal de La Serena para sus pericias correspondientes", señaló el oficial.

Osamentas serán sometidas a pericias

Los restos fueron remitidos al Servicio Médico Legal (SML) de La Serena, donde serán sometidos a los análisis correspondientes para determinar su antigüedad e identidad, además de establecer cualquier antecedente relevante para la investigación.

Las diligencias continúan bajo la dirección del Ministerio Público, mientras se espera el resultado de las pericias que permitan esclarecer el origen de las osamentas halladas tras el socavón provocado por las intensas lluvias.