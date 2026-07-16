Detective de la PDI resulta herido tras sorprender un robo en la vía pública

16 jul. 2026 - 00:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó herido durante la tarde de este miércoles, luego de sorprender un robo mientras se encontraba fuera de su horario laboral en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el detective transitaba por la vía pública y presenció el ilícito en pleno desarrollo.

El momento en que el funcionario intervino

El prefecto Ricardo Castillo, de la Prefectura Metropolitana Occidente, entregó detalles y dijo que el funcionario "en el uso de su tiempo libre, fuera de la jornada laboral, mientras transitaba por la vía pública (...) detecta que se estaba cometiendo el delito de robo en el interior de un vehículo". Ante esto, el detective decidió actuar y seguir a los involucrados.

Uno de los sujetos abordó un vehículo que se encontraba estacionado en el sector. La autoridad de la PDI detalló que "el funcionario policial se identifica como policía" e intenta frenar la huida, momento en el que los sospechosos "intentan pasarlo a llevar con el vehículo, atropellarlo".

Los disparos y la fuga de los sospechosos

Frente a la agresión, el funcionario "haciendo uso de su arma de servicio, efectúa diversos disparos, no logrando detener a estos sujetos quienes se dan a la fuga del lugar", según el testimonio policial. Los sospechosos escaparon en el mismo automóvil que los esperaba.

El prefecto Castillo precisó además la dinámica del ilícito: "Estos sujetos habían sustraído las especies desde el interior de un vehículo, el cual se encontraba estacionado fuera de su domicilio", descartando que el objetivo fuera robar el automóvil.

Estado de salud del detective

Producto del enfrentamiento, el funcionario "resulta lesionado en una de sus extremidades, para lo cual es trasladado al Hospital de Carabineros, donde está siendo atendido en estos momentos".

Sobre su condición, el jefe de la Prefectura indicó que, según los antecedentes disponibles hasta el momento, "se encontraría fuera de riesgo vital".

Respecto al origen del impacto que recibió el detective, la autoridad policial no precisó si provino de su propia arma de servicio o de los agresores.

Finalmente, la PDI señaló que el caso permanece bajo investigación. "Es un procedimiento que está en pleno desarrollo", indicó el prefecto Castillo, agregando que se están revisando registros fílmicos del lugar, además de tomar declaraciones a testigos y realizar otras diligencias investigativas.

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