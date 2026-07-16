Cortes de luz por sistema frontal: Región Metropolitana registra casi 5 mil hogares sin luz

16 jul. 2026 - 05:19 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias y los vientos ya se han hecho presentes en la zona centro-sur del país, específicamente entre Maule y Biobío, y ya están avanzando en dirección hacia el norte. Como es usual en este tipo de casos, se han reportado cortes de luz en diversas localidades.

Sin embargo, las regiones de Biobío, La Araucanía, Coquimbo y la Metropolitana concentran los mayores problemas de suministros, pese a que las lluvias aún no se instalan y los vientos se han registrado de manera intermitente.

Casi 40 mil clientes sin luz

La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) permite saber en vivo cuáles son las zonas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando al siguiente enlace.

A las 05:00 horas de este jueves, se reportan 35.981 clientes en todo el país sin suministro eléctrico, de los cuales 9.569 hogares corresponden a la Región Metropolitana.

Asimismo, en la región de Biobío hay 9.282 clientes sin electricidad, mientras Coquimbo concentra más de 5.000 afectaciones. Por su parte, la RM tiene 4.305 hogares sin suministro.

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