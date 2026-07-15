Surfistas y bañistas ignoran aviso de marejadas y son sorprendidos en playa de Reñaca

15 jul. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, las costas de la región de Valparaíso se convirtieron en el escenario de una preocupante situación, todo esto luego de que surfistas y bañistas fueran sorprendidos en la playa de Reñaca en medio de un aviso de marejadas.

Las personas estaban desafiando las peligrosas olas en el sector de Reñaca y la adyacente playa La Boca en Concón. La temeraria acción obligó a la rápida intervención de la autoridad marítima, cuyos funcionarios se desplegaron en terreno para exigirles que salieran inmediatamente del agua.

Una imprudencia previo a un sistema frontal

El fuerte oleaje, con rompientes de gran energía en la orilla, ya comenzaba a manifestarse con fuerza este miércoles por la mañana. Pese a la evidente peligrosidad y a que los accesos y actividades recreativas en el mar se encuentran estrictamente prohibidos bajo estas condiciones extremas, varios surfistas decidieron ingresar al agua.

La Armada recalcó que la práctica de deportes náuticos en medio de un aviso de marejadas no solo arriesga la vida de quienes los practican, sino que también expone innecesariamente a los equipos de emergencia y salvataje ante un eventual rescate.

Ante esta situación, se reiteró la prohibición absoluta de acercarse a sectores de roqueríos, muelles, playas y espigones. Además, personal naval procedió a fiscalizar y restringir los accesos en el litoral de Viña del Mar y Concón para evitar tragedias mayores ante la porfía de algunos ciudadanos.

Lluvia y fuerte viento en camino

Este episodio es solo la antesala de un escenario meteorológico extremadamente complejo para la región de Valparaíso. En las próximas horas, se espera la llegada de un activo y severo sistema frontal asociado a un río atmosférico.

Esto quiere decir que las precipitaciones podrían provocar anegamientos, con riesgos de remoción en masa. Lo anterior obligaría a poner especial atención a las zonas afectadas por socavones en Reñaca.

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