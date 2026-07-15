¡Argentina a la final! La Albiceleste vuelve a protagonizar una remontada increíble para vencer a Inglaterra

15 jul. 2026 - 16:48 hrs.

¡Argentina avanza a la final del Mundial 2026! La Albiceleste protagonizó una nueva remontada épica y venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Enzo Fernández empató al 87' y Lautaro Martínez marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido para desatar una locura absoluta.

Los tres goles de la remontada

El marcador se abrió al minuto 55. Tras un gran centro de Morgan Rogers, Anthony Gordon apareció solo al segundo palo para empujar el 1-0 para Inglaterra. La Albiceleste no se rindió: Mac Allister pegó en el palo con un cabezazo al 74', Pickford realizó atajadas extraordinarias y Argentina siguió insistiendo.

Al minuto 87, Messi sacó un córner que llegó a Enzo Fernández, quien lo agarró con un derechazo colocado desde fuera del área para el 1-1. Y cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció Lautaro Martínez en el tiempo añadido para marcar el 2-1 y consumar la remontada más épica del torneo.

Un primer tiempo trabado

El partido arrancó con mucha intensidad y pocas ocasiones claras. Los primeros minutos estuvieron plagados de faltas, con el árbitro estadounidense Ismail Elfath tomando protagonismo desde temprano. Argentina intentó imponer su juego de posesión pero encontró una Inglaterra muy ordenada y vertical.

Messi generó el primer peligro serio con un contragolpe que no encontró rematador, y Julián Álvarez tuvo la mejor ocasión del primer tiempo, con un disparo que el portero Jordan Pickford detuvo con el pie. Del lado inglés, un disparo de John Stones se fue desviado. El descanso llegó con el 0-0.

Argentina a la final: el camino del campeón

La Albiceleste llega a la final del Mundial 2026 con un registro de remontadas extraordinario: estuvo perdiendo en los octavos ante Egipto (0-2), en los cuartos ante Suiza (1-1 en prórroga) y hoy ante Inglaterra (0-1). En todos los casos encontró la manera de ganar. Con Lionel Messi como máximo goleador del torneo con 9 tantos y una generación de jugadores que no conoce la rendición, la Albiceleste buscará el bicampeonato el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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