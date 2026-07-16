Suspensión de clases: Estas son las nueve regiones en que se tomó la medida preventiva por sistema frontal
- Por Ariel Araya
A medida que el sistema frontal avanza hacia la zona centro del país, crece la preocupación entre las autoridades por las posibles consecuencias de las lluvias y vientos pronosticados.
Ante este escenario, desde el Gobierno decidieron suspender las clases para este viernes 17 de julio en nueve regiones del país, tras una mesa técnica nacional encabezada por Senapred el martes.
¿En qué regiones se suspenden las clases este viernes?
El Ministerio de Educación determinó suspender las clases en las siguientes regiones:
- Atacama
- Coquimbo
- Valparaíso
- Metropolitana
- O'Higgins
- Maule
- Ñuble
- Biobío
- Araucanía
¿Qué establecimientos incluye la medida?
De acuerdo a lo señalado por la cartera, la medida es de carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas.
La suspensión de clases rige tanto para establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien fue el encargado de dar a conocer la medida el martes, precisó que esta no incluye a las universidades, ya que cuentan con un régimen distinto y cada plantel deberá informar si adopta medidas propias.
Asimismo, indicó que la suspensión de clases se irá monitoreando conforme avance el sistema frontal, por lo que no descartó que nuevas regiones se sumen si es que cambian las condiciones meteorológicas.
Desde el Gobierno hicieron un llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales.
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