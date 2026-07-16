Agua entró a las casas por las ventanas: Salida de mar afecta viviendas en Lirquén en medio del intenso sistema frontal

16 jul. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja situación se registra la tarde de este jueves en la localidad de Lirquén, comuna de Penco, región del Biobío, donde el intenso sistema frontal provocó una salida de mar que comenzó a afectar viviendas ubicadas en el sector Barrio Chino.

Registros captados desde el lugar muestran cómo el agua ingresó por las ventanas de algunas casas, mientras el fuerte oleaje, impulsado por las intensas ráfagas de viento y la lluvia, avanzó hasta zonas habitadas, generando preocupación entre los vecinos.

El agua entró por las ventanas de las viviendas

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuerte oleaje provocó que el mar sobrepasara la línea costera e ingresara al sector residencial.

Los videos difundidos en redes sociales evidencian cómo el agua entra por las ventanas de algunas viviendas, mientras la fuerza de las olas alcanza los inmuebles ubicados en primera línea, en una de las situaciones más complejas que ha dejado el sistema frontal en la región.

Temporal mantiene en alerta a la Región del Biobío

La emergencia se suma a otras situaciones registradas durante la jornada en la Región del Biobío, donde el sistema frontal ha provocado crecidas de ríos, activación de mensajería SAE en algunas comunas y fuertes vientos que han superado los 100 kilómetros por hora en distintos sectores.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y reiteran el llamado a evitar acercarse al borde costero, debido al riesgo que representan el fuerte oleaje y las intensas ráfagas de viento.