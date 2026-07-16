Se amplía suspensión de clases: Se suman las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

16 jul. 2026 - 14:01 hrs.

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¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, el Gobierno confirmó la ampliación de la suspensión de clases para este viernes a nuevas regiones: Ñuble, Biobío y La Araucanía, debido al sistema frontal que afecta a buena parte del país.

Anteriormente, ya se había adoptado la medida en Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O'Higgins y Maule, por lo que ya suman nueve regiones sin clases para este viernes.

La confirmación del Gobierno

La medida fue dada a conocer por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

"A la suspensión de clases ya decretada en otras regiones del país, se suman Ñuble, Biobío y La Araucanía, conforme a lo informado por el biministro Claudio Alvarado y en atención a la evolución del sistema frontal", dijo Pavez en su cuenta de X.

"La medida aplica para todos los niveles de enseñanza (educación parvularia, básica y media) y rige para establecimientos públicos, municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Reiteramos el llamado a la prevención, al autocuidado y a mantenerse informados a través de los canales oficiales", finalizó.

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