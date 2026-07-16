Se amplía suspensión de clases: Se suman las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía
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¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves, el Gobierno confirmó la ampliación de la suspensión de clases para este viernes a nuevas regiones: Ñuble, Biobío y La Araucanía, debido al sistema frontal que afecta a buena parte del país.
Anteriormente, ya se había adoptado la medida en Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O'Higgins y Maule, por lo que ya suman nueve regiones sin clases para este viernes.Ir a la siguiente nota
La confirmación del Gobierno
La medida fue dada a conocer por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
"A la suspensión de clases ya decretada en otras regiones del país, se suman Ñuble, Biobío y La Araucanía, conforme a lo informado por el biministro Claudio Alvarado y en atención a la evolución del sistema frontal", dijo Pavez en su cuenta de X.
"La medida aplica para todos los niveles de enseñanza (educación parvularia, básica y media) y rige para establecimientos públicos, municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Reiteramos el llamado a la prevención, al autocuidado y a mantenerse informados a través de los canales oficiales", finalizó.
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