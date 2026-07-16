Vientos de hasta 178 km/h: Alejandro Sepúlveda revela los máximos registros alcanzados en el país

16 jul. 2026 - 14:21 hrs.

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¿Qué pasó?

Mientras el sistema frontal continúa avanzando por la zona centro-sur del país, los fuertes vientos siguen marcando la jornada con ráfagas de gran intensidad en distintos puntos del territorio. En algunos sectores costeros, las velocidades registradas incluso superaron los 170 kilómetros por hora, según datos oficiales recopilados por la Dirección Meteorológica de Chile y la Armada.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que el fenómeno ha ido intensificándose en distintas regiones. "En cuanto al viento del Maule se intensifica, también en Valparaíso y en la región de O'Higgins con estas marejadas anormales", señaló.

Los registros oficiales de mayor intensidad

"Atención, información oficial, chequeada por la Dirección Meteorológica y la Armada", anunció el comunicador antes de dar a conocer las velocidades.

Entre las mayores rachas registradas hasta ese momento destacan los 104 km/h en Valparaíso; 62 km/h en Pichilemu; 178 km/h en Faro Carranza, en Constitución; otros 178 km/h en la isla Quiriquina, de la comuna de Talcahuano; y 118 km/h en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción.

Velocidades de huracán

El especialista resumió el escenario señalando que existe "viento intenso en toda la costa nacional", en medio de un sistema frontal que continúa generando lluvias, marejadas y fuertes ráfagas en diversas regiones.

Cabe señalar que se se trata de velocidades comparables a las que alcanzan los vientos de un huracán de categoría 1.