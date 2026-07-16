"Héroe" en pleno temporal: Conductor retira enorme árbol de la carretera y desata los elogios en San Clemente

16 jul. 2026 - 15:21 hrs.

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¿Qué pasó?

En medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, un conductor protagonizó un gesto que fue ampliamente aplaudido por quienes se encontraban atrapados en una ruta de San Clemente, en la región del Maule.

Un enorme árbol había caído sobre la calzada producto de los fuertes vientos, impidiendo completamente el paso de los vehículos. Sin embargo, el hombre decidió intervenir utilizando su camioneta para despejar el camino.

El video que emocionó en medio del temporal

En el registro se observa cómo el conductor amarra el árbol a su camioneta y, tras varios segundos de esfuerzo, logra arrastrarlo hasta un costado de la ruta.

Pese a que el tronco era de varios metros de largo y mucho más grande que el vehículo, consiguió retirarlo por completo, permitiendo que decenas de automovilistas continuaran su viaje.

La maniobra fue celebrada por las personas que esperaban en el lugar, quienes lo aplaudieron, lo felicitaron e incluso gritaron de emoción mientras la ruta volvía a quedar habilitada, en una jornada marcada por los efectos del intenso viento y las lluvias en distintas zonas del país.

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