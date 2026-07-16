Muere trabajador que realizaba labores de limpieza en Negrete: Un árbol le cayó encima

16 jul. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de 52 años murió este jueves luego de ser aplastado por un árbol mientras realizaba labores de limpieza en la ruta Nahuelbuta, en la comuna de Negrete, región del Biobío.

El accidente ocurrió en el kilómetro 25 de la vía, en medio de los trabajos desarrollados a raíz de las consecuencias del sistema frontal que afecta a la zona.

Fue trasladado a dos hospitales

De acuerdo con la información preliminar, un árbol de gran tamaño cayó sobre la parte superior del cuerpo del trabajador mientras efectuaba labores de despeje de la calzada.

Tras el accidente, fue trasladado inicialmente al Hospital de Nacimiento y, debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente derivado al Hospital de Los Ángeles, donde finalmente se confirmó su fallecimiento, según reportó el corresponsal de Meganoticias en la zona, Mauricio Hidalgo

Investigan las circunstancias del accidente

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente.

En tanto, el Servicio Médico Legal realizará los peritajes correspondientes para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

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