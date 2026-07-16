Impactante video muestra la fuerza del temporal en Chiloé: Ráfagas de más de 70 nudos golpean embarcación en alta mar

16 jul. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país continúa dejando imágenes que reflejan la magnitud del evento meteorológico. Un video captado a bordo del pesquero Talbor, al norte de la isla de Chiloé, muestra cómo la embarcación enfrenta el fuerte oleaje y las violentas ráfagas de viento en alta mar.

El registro se conoce en momentos en que Chiloé se mantiene bajo una compleja situación por el temporal, con cerca de 100 puntos críticos monitoreados debido a inundaciones y remociones en masa, mientras continúan las precipitaciones y los fuertes vientos.

Video evidencia la fuerza del viento en el mar

Las imágenes fueron registradas desde el pesquero Talbor, donde la tripulación debió enfrentar condiciones extremas de navegación producto del sistema frontal.

Según la información entregada junto al registro, en el lugar se reportaron ráfagas superiores a los 70 nudos, equivalentes a cerca de 130 kilómetros por hora, las que se suman al intenso oleaje que afecta la costa del sur del país.

El video evidencia la violencia con que el viento golpea la embarcación, reduciendo la visibilidad y mostrando el complejo escenario que enfrentan quienes navegan en la zona.

Chiloé mantiene cerca de 100 puntos críticos

Mientras el temporal continúa avanzando, las autoridades mantienen un monitoreo permanente en la provincia de Chiloé, donde existen cerca de 100 puntos críticos asociados a inundaciones, anegamientos y remociones de masa.

De acuerdo con Senapred, para las próximas horas se pronostican hasta 50 milímetros de lluvia y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar nuevas emergencias en distintos sectores del archipiélago.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados del borde costero y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

El sistema frontal continúa afectando gran parte del sur del país, por lo que el monitoreo se mantiene activo ante el riesgo de nuevas inundaciones, caída de árboles, cortes de suministro eléctrico y otras emergencias asociadas al viento y las intensas precipitaciones.