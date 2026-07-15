"Me fascina venir todos los días": Tiene 81 años y aún trabaja en la pastelería que sus padres fundaron hace décadas en Santiago

15 jul. 2026 - 19:27 hrs.

A sus 81 años, Rodolfo Aigner sigue llegando antes de que amanezca a la pastelería que marcó la historia de su familia. Lo hace con la misma dedicación que ha mantenido durante más de seis décadas, convencido de que ese trabajo es parte de su vida.

Un video publicado en Instagram por la cuenta de Emprendedor Chile se viralizó a las pocas horas. En el registro se compartió el testimonio del maestro pastelero, quien recordó el origen de La Vienesa, el tradicional local ubicado en Portugal 552, en Santiago Centro.

Instagram Emprendedor Chile

Una familia que emigró de Austria

Sus padres llegaron desde Austria a Chile en 1937 con un contrato para trabajar en una cafetería. Luego de un tiempo, decidieron emprender su propio camino. "Mi padre, después de dos años, decidió con mi madre independizarse y abrieron una pastelería", relató.

Instagram Emprendedor Chile

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El primer negocio abrió sus puertas en 1940 y funcionó hasta 1962. Ese año la familia se trasladó al inmueble de Portugal 552, donde sigue funcionando y actualmente trabajan los tres hijos de Rodolfo.

Tras terminar el colegio, Aigner comenzó a trabajar junto a su padre en la pastelería. Más tarde viajó a Austria para perfeccionarse. "Él me mandó a estudiar a Viena. Estudié pastelería como aprendiz en el año 70 y después ya como chef en el 72", recordó.

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"A mí me fascina esto"

Desde entonces no se ha alejado del negocio familiar. "Estoy prácticamente más de 60 años acá. A mí me fascina esto, me fascina venir todos los días de lunes a sábado", contó sobre una rutina que comienza a las seis y media de la mañana y termina a las siete de la tarde.

Aunque antes se dedicaba a elaborar pasteles y tortas, hoy se enfoca principalmente en la administración. Aun así, asegura que seguir trabajando es parte de lo que lo mantiene "activo de mente".

Más que un negocio, La Vienesa representa el legado de toda una familia. Por eso, su mayor deseo es que las nuevas generaciones mantengan vivo el esfuerzo que comenzó hace más de ocho décadas, según declaró en el video.

"La idea es que los hijos sigan con esto, eso es lo que esperamos", expresó con emoción. Y aunque reconoce que algún día ya no estará al frente del local, confía en que la historia de la pastelería continuará en manos de sus hijos.