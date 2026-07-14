Vacaciones: ¿Cuál es el mínimo de días que puede acumular un trabajador en un año?

14 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Las vacaciones son uno de los derechos laborales más importantes para los trabajadores, ya que les permiten tener un período de descanso remunerado destinado a recuperar energías y favorecer su bienestar físico y mental antes de retomar sus funciones.

Chile no se escapa de esto. En nuestro país, las vacaciones también son un derecho inquebrantable. Los días de descanso pueden ser tomados de manera proporcional o continua, y su extensión depende de cuánto tiempo lleves trabajando en el mismo lugar.

¿Cuál es el mínimo que puede acumular un trabajador en un año?

Por ley, los trabajadores con un año o más de servicio tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas. Es decir, aunque esos días no se trabajan, deben ser pagados, porque son vacaciones legales.

De acuerdo a Talana, para validar las vacaciones, se deben tomar seguidos los 15 días. Si el colaborador tiene más de 10 días hábiles de vacaciones, se pueden tomar en partes con acuerdo previo.

Este derecho a disfrutar y vacacionar no debería estar sujeto a ninguna condición y solo basta con que la persona cumpla el requisito del año de antigüedad, aseguran desde la plataforma digital de Recursos Humanos.

¿Qué establece el Código del Trabajo?

Según indica el artículo 70, el colaborador no podrá acumular vacaciones por más de dos periodos consecutivos. Y antes de que se cumpla el tercer año, deberá tomarse obligatoriamente las vacaciones que corresponden.

El artículo 69, por su parte, establece que los días sábados son inhábiles y no se toman como día de vacaciones. Sin embargo, sí deben ser pagados.

Además, las personas que trabajan en la región de Magallanes, Aysén y Palena cuentan con un feriado legal de 20 días.

También, el código laboral dice que las vacaciones deben ser en primavera o verano, pero se pueden cambiar si el empleador está de acuerdo.

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