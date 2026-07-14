Presidente Kast asegura despliegue total del Estado por sistema frontal: "En eso nos hemos esforzado todos"

14 jul. 2026 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó las coordinaciones gubernamentales ante el intenso sistema frontal que afectará a diez regiones del país. Tras decretarse Emergencia Preventiva desde Atacama hasta Los Ríos, el Mandatario enfatizó que el aparato estatal se encuentra activo en terreno para enfrentar un evento meteorológico calificado por el Ministerio del Interior como una "multiamenaza" de gran intensidad.

“Uno puede hacer todo lo posible con todos los medios que tiene a disposición, y en eso nos hemos esforzado todos”, manifestó el jefe de Estado durante una pauta de prensa. Asimismo, remarcó que el foco prioritario de la administración ha sido la anticipación, coordinando acciones con gobernadores, delegados, ministerios, bomberos y las Fuerzas Armadas, las cuales iniciaron un acuartelamiento preventivo para apoyar las tareas de emergencia.

Inversión millonaria preventiva

En el marco de este punto de prensa, realizado durante la revisión de las acciones preventivas en la quebrada de Ramón, el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, detalló que el Ejecutivo dispuso de un esfuerzo económico cercano a los 468 millones de dólares. Estos recursos se han enfocado principalmente en la intervención de cauces fluviales históricos y puntos de alto riesgo para evitar inundaciones que afecten a las familias.

De Grange precisó en el lugar que el Ministerio de Obras Públicas mantiene desplegados a más de 2.000 funcionarios y 1.300 máquinas en distintas localidades estratégicas. Las faenas preventivas incluyeron la limpieza de los siete decantadores de la misma quebrada de Ramón, el monitoreo de la quebrada de Macul y el paso Noviciado, además de la distribución estratégica de 25 puentes mecanos para asegurar la conectividad ante eventuales cortes de rutas.

Monitoreo desde La Moneda y suspensión de agenda

Para liderar el seguimiento técnico de la contingencia, el Presidente Kast confirmó la suspensión de su viaje programado a la región de Tarapacá, donde contemplaba actividades en la frontera y la festividad de La Tirana. “Mañana (miércoles) voy a asistir a la cuenta pública del Congreso y de ahí me regreso a La Moneda, donde estaré disponible para cualquier gestión que sea necesaria y útil”, anunció el Mandatario.

La autoridad insistió en que los comités políticos y técnicos han trabajado para que la coordinación por la emergencia esté disponible para los municipios y gobiernos locales. "Esto no tiene un color político. Si en algún lugar de Chile algún alcalde o gobernador estima que no se ha prestado la atención suficiente en el tema preventivo, estamos a disposición", apuntó.

Llamado al autocuidado ciudadano

Pese al despliegue de infraestructura, Kast fue enfático en señalar que el éxito de las medidas depende en gran parte de la respuesta de la población. "Si alguien señala que se puede evitar una situación como esta completamente, es muy difícil", advirtió el Presidente, recalcando que el avance de la infraestructura "nunca va a ser suficiente" ante eventos climáticos extremos sin la colaboración de la ciudadanía.

Por este motivo, las autoridades reiteraron el llamado a evitar los traslados innecesarios durante el fin de semana, abstenerse de internarse en zonas cordilleranas o acercarse al borde costero. De igual forma, el Presidente solicitó la cooperación entre vecinos para asegurar la limpieza de desagües locales y la preparación de kits básicos de emergencia ante posibles cortes de energía.