Pauli Bolatti y Felipe Thompson dieron un importante paso en su relación: Así lo dieron a conocer

14 jul. 2026 - 12:54 hrs.

La creadora de contenido Pauli Bolatti y el ex participante de "Gran Hermano", Felipe Thompson, decidieron dar un nuevo paso en su historia de amor y comenzar oficialmente una vida en común.

Tras poco más de un año de relación, la pareja se instaló en un departamento en Santiago junto a sus mascotas.

En entrevista con LUN, ambos contaron cómo ha sido este nuevo proceso y sorprendieron al revelar los acuerdos que establecieron para que la convivencia funcione, desde la división de los gastos hasta la distribución de los espacios dentro del hogar.

Un departamento de 62 metros cuadrados y espacios para cada uno

La pareja se mudó al departamento de 62 metros cuadrados donde ya vivía Pauli Bolatti, inmueble que ahora comparte con Felipe Thompson, dos gatos y su perro Bruno.

Según explicó la influencer, el lugar tiene una distribución que les permite mantener cierta independencia, ya que cada uno cuenta con su propio dormitorio, clóset y baño.

"Yo llevo 18 meses en este departamento; ambos hicimos limpieza de cosas y ahora cada uno tiene su clóset y su baño, entonces quedamos súper bien. Para mí es importante tener mi espacio donde tengo mi clóset, mi tocador y mi baño", comentó.

Bolatti agregó que esos espacios también son fundamentales para su trabajo como creadora de contenido, ya que allí suele grabar sus videos.

Dividen todos los gastos en partes iguales

Otro de los acuerdos que establecieron desde el inicio de la relación fue compartir equitativamente los gastos del hogar: "En cuanto a los gastos, nos vamos a medias y eso ha sido desde el minuto uno de nuestra relación. Y ahora viviendo juntos, todo se hace más liviano", explicó la argentina.

Antes de mudarse, ambos ya pasaban gran parte del tiempo juntos, aunque debían trasladar constantemente pertenencias entre una casa y otra.

"Nos veíamos todos los días. Yo llevaba un año llevando bolsitos a su casa y, además, tenía que llevar a Brunito. Era toda una gestión vivir separados", recordó.

"Espero que sigamos creciendo como familia"

La influencer también habló sobre el significado emocional que tiene este nuevo comienzo y aseguró que siempre soñó con formar una familia.

"Es un enorme paso porque es estar formando mi propia familia. Nunca había tenido ese objetivo, sino que las cosas se fueron dando. El amor que nos tenemos con Felipe despertó cosas en mí que tienen que ver con la familia, el hogar y sentirme en paz".

Finalmente, expresó que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: "Es una etapa nueva, pero estoy súper feliz, contenta y me siento muy amada, respetada y creo que de eso se trata. Espero que sigamos creciendo como familia".