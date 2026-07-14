Video muestra los instantes previos al fatal choque de camioneta contra bus en Franklin

14 jul. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro audiovisual clave muestra los momentos previos a la violenta colisión en la intersección de avenida Santa Rosa con Franklin, en la comuna de Santiago. Las imágenes, que ya están en manos del Ministerio Público, captan el desplazamiento a alta velocidad de una camioneta particular, ocupada por ciudadanos venezolanos, que escapaban de un control policial.

En el material se aprecia la huida del automóvil desde el sector de calle Víctor Manuel, donde minutos antes Carabineros intentó realizar una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

El registro muestra cómo la camioneta dobla en una esquina y continúa su marcha hasta impactar de lleno a un bus de Red Movilidad tras no respetar una luz roja. Segundos después, se observa una patrulla de Carabineros virando en la misma intersección en un intento por seguir el rastro del automóvil accidentado.

Fiscalía no descarta que el número de víctimas aumente

El registro audiovisual se suma como una pieza clave para los peritajes que realiza en el lugar el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar). En paralelo, la Fiscalía Regional Centro Norte informó que la cifra de víctimas fatales, preliminarmente fijada en cinco personas, podría aumentar en las próximas horas, de acuerdo con antecedentes proporcionados por familiares de los involucrados.

El fiscal Francisco Jacir explicó en el sitio del suceso que los parientes indicaron que en la camioneta viajaban siete personas, todas de nacionalidad venezolana. “Hasta ahora se han retirado tres cuerpos. Hay otros dos que se aprecian a simple vista en el interior, pero aún no existe certeza. Podría haber más, considerando el estado en que quedó el vehículo”, señaló el persecutor, confirmando que las labores de rescate bajo la estructura continúan de forma minuciosa.

Finalmente, los cuerpos recuperados serán trasladados al Servicio Médico Legal, donde se realizarán los exámenes científicos necesarios para confirmar la identidad de las víctimas.